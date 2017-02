Sobe para 121 o número de mortes violentas no ES após motim de PMs

O número de mortes violentas no Espírito Santo subiu para 121, desde o início do motim da Polícia Militar, em 4 de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol) com base nos registros do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), órgão do governo do Espírito Santo que reúne instituições como PM, Polícia Civil e Guarda Municipal de Vitória, entre outros. A Secretaria de Segurança não confirma os números.

Pelos dados divulgados pelo Sindipol, o dia mais violento foi a segunda-feira, 6, quando foram registradas 40 mortes. Nesta sexta-feira, 10, houve quatro homicídios até as 10h.

Segue a lista das mortes registradas:

sábado, 4 - 8 mortes

domingo, 5 - 17 mortes

segunda, 6 - 40 mortes

terça, 7 - 22 mortes

quarta, 8 - 14 mortes

quinta, 9 - 16 mortes

sexta, 10 - 4 mortes

