Sobe para 11 total de mortos por terremoto nas Filipinas

Pelo menos 11 pessoas morreram e 24 estão desaparecidas após o desmoronamento de edifícios nas Filipinas, na sequência de um terremoto de magnitude 6,3 na escala de Richter, segundo um novo balanço divulgado hoje (23) pelas autoridades.

As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a última madrugada, na cidade de Porac, nos escombros de um supermercado, que caiu depois do tremor que danificou edifícios e um aeroporto no norte das Filipinas.

Os socorristas usaram guindastes e cães para procurar vítimas nos escombros.

*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)