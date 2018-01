Sobe para 104 número de feridos em terremoto no Sul do Peru

Além das informações sobre feridos, as autoridades mantêm no boletim o registro de uma morte confirmada por causa do terremoto de magnitude 6,8 - Foto: Jornal do Comércio / UOL

O número de feridos pelo terremoto que atingiu ontem (14) o Sul do Peru, nas regiões de Arequipa, Ayacucho e Ica, subiu para 104, enquanto o número de casas afetadas chegou a 780, informou nesta segunda-feira (15) o Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen) do país.

De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), o tremor deixou 84 feridos na província de Caravelí e cinco em Condesuyos, na região de Arequipa, onde foi localizado o epicentro.

Na região vizinha de Ica, foram reportados dez feridos na província de Nazca e quatro na capital regional. Além disso, uma pessoa ficou ferida na província de Parinacochas, na região andina de Ayacucho.

Além das informações sobre feridos, as autoridades mantêm no boletim o registro de uma morte confirmada por causa do terremoto de magnitude 6,8.

A fim de acelerar os trabalhos de reconstrução e atenção aos atingidos, o governo peruano declarou hoje estado de emergência por 60 dias na província de Caravelí, segundo um decreto publicado hoje no diário oficial El Peruano.

O forte sismo ocorreu ontem, às 4h18 locais (7h18 de Brasília), com epicentro no Oceano Pacífico, a 56 quilômetros do distrito de Lomas, em Arequipa, e a 48 quilômetros de profundidade, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), no entanto, estabeleceu a magnitude do terremoto em 7,1 e anunciou que não foi ativado nenhum alerta de tsunami, uma informação que foi confirmada pela Marinha de Guerra do Peru.