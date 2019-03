Sob pressão, May recebe neste domingo membros pró-Brexit do Partido Conservador

A primeira-ministra britânica, Theresa May, será confrontada por um grupo de líderes do Partido Conservador pró-Brexit em uma reunião de crise. O encontro deste domingo na residência oficial de May, Chequers, deve contar com a presença dos parlamentares Boris Johnson, ex-ministro de Relações Exteriores, e Jacob Rees-Mogg.

May tem enfrentado pressão de membros do próprio partido para deixar o cargo, em troca de apoio para o seu acordo do Brexit, que pode ser votado novamente no Parlamento na semana que vem. Segundo a mídia britânica, a primeira-ministra poderia estar prestes a sofrer um golpe de gabinete, com um número crescente de ministros de seu governo buscando forçá-la a sair.