Sob chuva, bloco Babydoll de Nylon volta a animar carnaval de Brasília

José Cruz/Agência Brasil

Vestidos de camisolas, pijaminhas e cheios de adereços, os foliões de Brasília lotaram hoje (2) o estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, no retorno do Babydoll de Nylon ao carnaval da capital federal. De acordo com estimativas da Polícia Militar, a festa reunia cerca de 20 mil pessoas, antes de esvaziar um pouco por causa da chuva forte que caiu no fim da tarde.

O estudante Wemerson Barbosa não dispensou o uniforme do bloco. De camisola vermelha, esta foi a sua primeira vez no Babydoll de Nylon. Ele já promete voltar nos próximos anos. “Viemos para curtir e achei as bandas bem legais”, disse.

Este ano, o bloco estreou sua banda oficial, a Sound`Nylon, formada apenas por músicos de Brasília. No som, diferentes ritmos musicais e músicas consagradas dos carnavais dos anos 90 e início dos anos 2000. De acordo com Raphael Pontual, um dos fundadores do bloco, a parte musical é muito importante. “Temos uma troca muito legal com o público, aqui você não vai ouvir os hits de verão”, explicou. Além da Sound`Nylon, DJs e bandas animaram a festa.