Sob calor, blocos fazem prévia do carnaval de São Paulo

Num domingo de muito calor em São Paulo, quando a temperatura superou os 34 graus, o bloco Baixo Augusta contagiou a região central da cidade.

Milhares de pessoas, cantando músicas populares e dançando, levaram a alegria às ruas por onde a multidão passou.

O tema do Acadêmicos do Baixo Augusta este ano é “A Cidade é Nossa”, uma forma de dizer que o carnaval precisa continuar sendo democrático, disseram os organizadores.

Também hoje, em São Paulo, o bloco Monobloco, criado no Rio de Janeiro, foi às ruas na região do Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade.

Fundado há 17 anos, o Monobloco homenageia este ano os blocos de rua. O repertório incluiu músicas e marchinhas tradicionais, misturando instrumentos como cavaco, repique, tamborim, chocalho, surdo e agogô com grooves de guitarra e baixo.

Veja Também

Comentários