Só Rock no Horto ocorre neste domingo com shows de Guga Borba, Seven Four e On the Road

Guga Borba - Divulgação

A edição 2018 do projeto Só Rock no Horto, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), ocorrerá neste domingo, dia 23 de setembro. A princípio o evento estava marcado para o dia 16, mas foi adiado por causa do mau tempo.

A programação não sofreu alteração e o público poderá conferir os shows do cantor Guga Borba e das bandas Seven Four e On The Road gratuitamente no Horto Florestal, a partir das 17 horas.

Iniciado em 2005 o projeto estava estacionado desde 2015, entretanto, recomeça com programação fixa para ocorrer uma vez ao mês.

“O retorno deste projeto é a prova viva da diversidade musical e cultural que Campo Grande tem. Temos artistas de qualidade que podem e vão nortear projetos maravilhosos como este que, em anos anteriores, era garantia de público”, explica a secretária-adjunta da Sectur Laura Miranda.

E não é somente o projeto musical Só Rock no Horto que foi reativado pela Sectur. A pasta voltou a realizar o Som do Coreto, sempre no terceiro domingo do mês, na Praça Cuiabá, localizada na região conhecida como Cabeça de Boi.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 4042-1313