Só 1 em 4 tomou vacina contra a gripe no País

Em 18 dias de campanha, somente 27,5% do público-alvo se vacinou contra a gripe no País, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Do dia 17 de abril, quando a imunização foi iniciada, até 5 de maio, 13,6 milhões de brasileiros procuraram os postos de saúde para se vacinar. A meta do ministério é proteger 90% do público-alvo, formado por 54,2 milhões de pessoas. A campanha segue até 26 de maio.

No próximo sábado, os postos estarão abertos para o Dia D de mobilização nacional para vacinação. Devem ser imunizados idosos, crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, indígenas, detentos e os funcionários do sistema prisional.

Os trabalhadores da área da saúde registram a maior cobertura vacinal até agora, com 37,3% de adesão. Entre os Estados, Paraná (53,1%), Rio Grande do Sul (47,2%) e Santa Catarina (43,3%) têm as maiores coberturas. No Estado de São Paulo, 31,1% do público-alvo se vacinou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

