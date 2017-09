SNT: Inscrições para a pedalada de Paranaíba seguem abertas

Campo Grande (MS) – Acontece neste sábado (23.9) a primeira edição da pedalada do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) no município de Paranaíba. O evento esportivo é realizado em alusão a Semana Nacional de Trânsito (SNT), que possui o tema “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”.

As inscrições para o passeio ciclístico são gratuitas e ainda podem ser realizadas no aplicativo Kmais Clube de Vantagens, disponível para Android e iOS. Para quem não conseguir se inscrever pelo aplicativo haverá a possibilidade de realizar o cadastro no dia do evento, das 13h às 14h. Basta apresentar um documento oficial com foto.

Os kits, compostos por camiseta e número de peito, serão entregues para os inscritos no sábado, das 8h às 14h. O kit poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição.

Caso o titular da inscrição não possa comparecer para efetuar a retirada do kit no prazo determinado, poderá outorgar a uma terceira pessoa, que deverá apresentar o documento original de identificação com foto do titular e os respectivos recibos de inscrição.

Às 15h terá início a pedalada que percorrerá, aproximadamente, 10 km pelas principais vias da cidade. Lembrando que a concentração para inscrições, entrega de kits, ponto de largada e chegada será no Centro de Eventos Delcídio do Amaral, popular Carnaíba, na Avenida Faustino Francisco Dias.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

