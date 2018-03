Snapchat lança novos Bitmojis com frases em português

Confiram abaixo alguns dos Bitmojis em português - Divulgação



Em busca de facilitar ainda mais o modo como as pessoas se expressam e se comunicam, o Snapchat anuncia o lançamento de centenas de novos Bitmojis que incluem frases em português. Esta é a primeira vez que a Bitstrips, a empresa que está por trás do desenvolvimento dos Bitmojis, lançou os Bitmojis em outras línguas além do inglês, que já estão disponíveis em francês, espanhol e também alemão.

O Bitmoji foi o aplicativo mais baixado no mundo em 2017, com o Snapchat em segundo lugar, e é usado por milhões de pessoas todos os dias para se comunicar usando seu próprio avatar pessoal. Ao liberar os Bitmojis em outros idiomas, a empresa espera tornar o Bitmoji ainda mais útil e expressivo paras as pessoas.

Recentemente, também foi lançado o Bitmoji Deluxe que é um novo estilo do Bitmoji que inclui centenas de novas formas de personalizar os tradicionais Bitmojis, permitindo que as pessoas criem os seus próprios Bitmojis totalmente do zero. Na semana passada, em parceria com a Giphy, a Snapchat também disponibilizou uma biblioteca com centenas de adesivos animados GIF da Giphy, disposnível no Snapchat Sticker Picker.

Confiram abaixo alguns dos Bitmojis em português. Aproveite e crie o seu próprio avatar no Snapchat e explore todas as opções!