“Skate do futuro” é sinônimo de diversão para crianças e adultos

Também conhecido como “skate do futuro”, o HoverBoard possui duas rodas laterais e sensores que captam o movimento feito com os pés. Desta forma, a inclinação do corpo é a responsável por direcionar o skate, permitindo giros de até 360 graus. A atração Radical Hover é uma das novidades do Shopping Campo Grande e está disponível como mais uma opção de lazer e entretenimento para as famílias campo-grandenses.

A psicóloga aposentada Ruth Fabris conta que já levou suas netas duas vezes ao espaço, pois elas adoram esse tipo de atividade. “É o sonho de consumo delas. Elas gostam de patins também, entre outros, e sempre se divertem muito com isso. E hoje a vinda delas aqui foi como um ‘prêmio’, pois fizeram todos os seus afazeres e as tarefas escolares estão em dia”, comenta Ruth, que elogiou o atrativo e a estrutura oferecida.

As netas, Ana Beatriz e Manuela Domingues, ambas com oito anos de idade, aprovaram a atração. “Gosto de andar e um dia quero ter um desses pra mim”, afirma Ana Beatriz. Manuela também apoia a iniciativa. “É muito divertido, então a gente vem aqui pra aprender a andar no skate e, quem sabe um dia ter um que seja nosso”, ressalta a pequena, demonstrando bastante empolgação.

A atração fica localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande, durante o horário de funcionamento do estabelecimento. A pista de HoverBoard é destinada para pessoas com idade permitida a partir de 6 anos e tem capacidade para até 100kg. O valor é de R$ 20 por 20 minutos.

