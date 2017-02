Situação é tranquila nas principais rodovias de SP

A movimentação de veículos é tranquila nas principais rodovias que cortam o Estado de São Paulo na manhã desta terça-feira de carnaval. A expectativa é de que o tráfego fique intenso no período da tarde e também amanhã, Quarta-feira de Cinzas.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e as concessionárias que administram as vias, há um ponto de congestionamento na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, do km 350 ao km 348, no sentido da capital paulista, devido a um acidente. O trecho fica na Serra do Cafezal. Já na Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, há trânsito do km 56 ao km 50, no sentido da capital, por causa do excesso de veículos.

