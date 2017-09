Situação do transporte intermunicipal entre Capital e Três Lagoas é reclamação constante

No requerimento apresentado hoje (28) na sessão ordinária da Casa de Leis, o parlamentar questiona quais empresas atuam no trajeto / Divulgação

A constante reclamação de usuários do transporte intermunicipal de passageiros entre a capital do Estado e o município de Três Lagoas levou o segundo secretário da Assembelia Legislativa do Mato Grosso do Sul, deputado Amarildo Cruz (PT) a questionar o Governo do Estado e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do MS (Agepan) sobre o contrato das empresas que prestam o serviço.

No requerimento apresentado hoje (28) na sessão ordinária da Casa de Leis, o parlamentar questiona quais empresas atuam no trajeto, a data da última licitação dos contratos vigentes, se as mesmas atendem aos termos da concessão para exploração do serviço e quais medidas adotadas em relação às irregularidades constatadas, como multas, advertências, etc.

"Apresentamos esse requerimento baseado na insatisfação dos usuários acerca dos serviços prestados pela empresas que atendem os municípios", falou o deputado. "São reclamações recorrentes de atrasos, péssimo estado de conservação dos ônibus e falta de higiene adequada nos intervalos das viagens. Nosso objetivo é saber a real situação dos contratos e assim fazer com que essas empresas aperfeiçoem os serviços e garantam mais qualidade no transporte oferecido à população", finalizou o parlamentar.

