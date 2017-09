Situação da da MS-339 tira a segurança no trânsito

A vereadora Licinha Siqueira (PSB) botou em discussão mais uma vez durante sessão da Câmara, na noite desta segunda-feira (4/09), e solicitou o serviço de patrolamento e cascalhamento na MS-339 começando na propriedade do senhor Quincas até a Fazenda 19 de Março, ao governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) bem como ao deputado estadual Beto Pereira (PSDB).

Licinha ressalta que no começo do ano solicitou a recuperação da mesma estrada e que diversos defeitos na via estão tirando a segurança no trânsito e isso deixa quem depende dela apreensivo, principalmente os moradores locais que segundo vereadora, reclamam bastante sobre a questão.

“Esta via além de servir aos fazendeiros da região, atende colonos, assentados do Sumatra e moradores da Morraria, além da aldeia indígena dos Kadwéus. Os problemas estruturais nesta via geram bastantes reclamações e devido a isto, acredito que o dever do Estado é garantir a segurança no trânsito local para os motoristas e os demais usuários da via, principalmente ao transporte escolar”, finaliza a vereadora.

