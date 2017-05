Sites do Governo de Sergipe são retirados do ar após ataque de hackers

Vários sites do Governo do Estado de Sergipe ficaram fora do ar na manhã desta sexta-feira (19). A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) percebeu o ataque hacker por volta das 7h e desde então técnicos e especialistas estão trabalhando para proteger as informações oficiais.

O setor de tecnologia retirou do ar alguns sites para fazer o backup de dados, buscar a origem do ataque e neutralizar a ameaça.

Os sites afetados foram da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão (Seplag), Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão, Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos (Seidh), Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese).

A assessoria de comunicação da Emgetis informou que a invasão hacker desta sexta-feira foi de baixo potencial de danos e que não tem relação com os ciberataques que afetaram cerca de 100 países há uma semana. Leia abaixo a nota oficial enviada pela Emgetis:

"A equipe técnica da Emgetis identificou na manhã de hoje, 19, uma invasão a alguns sites do Governo de Sergipe e está trabalhando no processo de identificação da vulnerabilidade e na correção das mesmas. As páginas foram tiradas “do ar” pela própria equipe técnica, após o conhecimento da invasão para que todas as informações fossem bloqueadas. A retirada do acesso das páginas é um procedimento padrão para que não ocorram danos ao conteúdo dos sites.

Sobre os ataques em rede mundial, que ocorreram na semana passada, o analista de suporte da Emgetis, Danilo Souza, explica que nada tem a ver com a situação de hoje. “O ataque que ocorreu na semana passada foi do tipo de sequestro de dados, onde os invasores bloqueiam os dados do usuário mediante pagamento de resgate. O que ocorreu hoje, nos sites do Governo, foi uma deformação da página inicial de alguns sites sem mais prejuízos”, explica Danilo."

