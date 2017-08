Site de relacionamento com 4 anos de existência tem 223 mil usuários

O preço da assinatura mensal do Coroa Metade vai de R$ 18,90 a R$ 37,90, dependendo do prazo e forma de pagamento. A assinatura de apenas um mês sai por R$ 37,90 / Divulgação

O site Coroa Metade (www.coroametade.com.br), voltado para pessoas a partir dos 40 anos, chegou em quatro anos e meio à marca de 223 mil cadastros e 47 casamentos realizados. O Coroa Metade foi criado pelo jornalista Airton Gontow com base na sua história* pessoal e também nas histórias de amigos que estavam solteiros ou separados aos 40 anos e vivenciaram as dificuldades para se encontrar pessoas para uma relação estável. “Já temos 94 pessoas que saíram do site porque encontraram um parceiro ou parceira!

Isso sem contar as pessoas que saíram do site e não disseram o motivo. É gratificante. Digo sempre que devo ser um caso raro de empresário, porque festejo a cada cliente que perco”, afirma Gontow, gaúcho de Porto Alegre, que vive em São Paulo há mais de 40 anos.

No ano passado o número de pessoas que acessam o site através de dispositivos móveis (smartphone e tablete) ultrapassou o desktop, assim como tem acontecido em relação ao uso da Internet em praticamente todo o mundo. “As pessoas teclam e conversam pelo mobile nas mesas, nos parques e mesmo caminhando na rua. Não querem esperar chegar em casa para se conectar. E o público maduro não é diferente disso”, diz Gontow, que acrescenta: “Nós do Coroa Metade nos beneficiamos desse movimento com uma plataforma plenamente adaptada para essa utilização”. Segundo o diretor do site, as expectativas com as novidades são as melhores possíveis. “De janeiro de 2016 a julho de 2017, o número de cadastros aumentou de 92 mil para 243 mil pessoas, mesmo em um período bem difícil para a economia do País”, afirma.





Gontow projeta um crescimento de 200% para o ano de 2017. “No final do mês de junho lançamos o nosso aplicativo, o que traz ainda mais usuários para o site”, afirma, acrescentando que um dos grandes desafios do Coroa Metade é atrair um número maior de homens: “temos hoje 38% de homens e 62% de mulheres.

Isso porque quando uma mulher gosta do site, ela conta para dez ou mais amigas. Já o homem não conta para ninguém. E não é por medo de concorrência, mas por temor sobre o que o amigo dirá. Tem receio que o amigo diga: ‘Cara, você é um banana? Precisa de um site para conhecer mulher? Deixa que eu te ensino como é que se chega em uma mulher!’Além disso, de maneira geral, a mulheres entram no site quase todos os dias e os homens só uma ou duas vezes por semana”, conta o diretor do site.

O Coroa Metade segue o modelo de matchmaker, sites de encontros, surgidos nos EUA, onde as pessoas preenchem amplos cadastros antes de começar a teclar. O objetivo é traçar o perfil pessoal do eventual parceiro (a) e assim aumentar as chances de encontrar alguém que realmente valha a pena.

O cadastro no site é gratuito, mas existe uma assinatura (conta Premium) que dá diversas vantagens, como acesso ao chat, aparecer antes nas buscas, saber quem viu o perfil e se comunicar com todos os usuários do site, mesmo com quem não é pagante. O preço da assinatura mensal do Coroa Metade vai de R$ 18,90 a R$ 37,90, dependendo do prazo e forma de pagamento. A assinatura de apenas um mês sai por R$ 37,90.

A trimestral sai por R$ 74,70 (em até 3 X de 24,90 com cartão de crédito) e a semestral à vista por R$ 113,40 (que equivale a R$ 18,90 por mês, ou seja, 50% de desconto em relação ao preço da assinatura mensal) ou R$ 125,40 a prazo (em até 6 X de 20,90, com cartão de crédito). O site dá de presente a “degustação” da assinatura por uma semana.



O nome Coroa Metade foi uma grande sacada, por resumir em duas palavras o objetivo do site e, claro, remeter à conhecida expressão “procuro pela minha cara metade”. Mesmo assim, Gontow só decidiu que esse seria mesmo o nome após meses de exaustivas pesquisas de opinião em diferentes lugares de São Paulo e Porto Alegre, sua cidade natal. “Vimos que algumas pessoas não querem ser chamadas de coroas, mas o nome teve 84% de aprovação. Foi a informação que precisávamos para lançar o site. De maneira geral, as pessoas percebem que é um nome carinhoso e, acima de tudo, hoje a moda não é esconder a idade, mas mostrar que tem saúde e qualidade de vida, na idade que a pessoa tem”, afirma.

“Constatamos também, em nossas pesquisas e encontros realizados com grupos que têm o perfil do site, que a idade torna as pessoas mais seletivas. O site é procurado basicamente por homens e mulheres que não têm tempo a perder em encontros sem sentido, mas que ainda acreditam que é possível encontrar a sua coroa metade”, conta

Gontow, que acrescenta: “Buscamos garantir aos nossos usuários a oportunidade de conhecer com discrição, foco e privacidade pessoas interessantes, com os mesmos valores e objetivos, para compartilhar a dois os grandes momentos da vida”.



Números gerais do site Coroa Metade

243 mil cadastros;

49 casamentos realizados.

38% de homens

62% de mulheres

No Mato Grosso do Sul

Faixas de idade (ativos)

40 a 49 43%

50 a 59 42%

60 a 69 13%

70 a 79 2%

Mais de 80 0%



Faixas de idade (ativos)

40 a 49 35%

50 a 59 44%

60 a 69 19%

70 a 79 2%

Mais de 80 0%

Sobre o surgimento do site

Separei-me aos 43 anos e por dois anos, mesmo não sendo tímido, vivenciei as diversas dificuldades que um homem mais velho passa para encontrar uma nova companheira. A gente já não está mais na faculdade, muitas vezes não tem vontade de frequentar baladas, geralmente não quer se envolver afetivamente com alguém do trabalho... Como casei novamente aos 45 anos, deixei esta história “adormecida”.

Há cerca de cinco anos e meio fui a uma festa de amigos que se formaram juntos na antiga oitava série e que não se encontravam há 30 anos. No encontro, vi que 60% dos antigos colegas eram solteiros, viúvos ou divorciados. E nas conversas ouvi muitas queixas do tipo: “Pô cara, companhia para uma noite eu encontro fácil. Mas uma companheira para a vida toda é tão difícil...” e “Faço academia, estou em forma, os homens olham para mim no shopping, em restaurantes...não tenho problema de encontrar um homem que passe um dia, uma semana ou um mês comigo, mas é tão complicado achar alguém que queria uma relação estável com uma mulher que vive com dois filhos...”

Voltei para casa pensando em criar alguma coisa para esse público. Aí surgiu a ideia de criar um site de relacionamento. Como existem muitos, teria de ser um site específico para o público maduro. Mas teria de encontrar um nome que resumisse por si só a proposta do site. Finalmente veio o nome: Coroa Metade, o site de relacionamento paraas pessoas maduras. (Airton Gontow)

