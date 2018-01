- Arquivo

A Secretaria de Tecnologia de Informação (TI) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) informa que devido a problemas técnicos os sistemas de consulta de Jurisprudência e Diário de Justiça estão temporariamente indisponíveis. A equipe técnica do Tribunal já está atuando para reestabelecê-los o mais rápido possível.