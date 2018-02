Sistema OCB/MS promove Workshop Segurança no Trabalho em Silos e Armazéns nesta segunda

O evento é realizado pelo Sistema OCB/MS, em parceria com o Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul, Sicredi, Famasul e Faems, na Câmara Municipal de Maracaju, das 8 às 12horas - Divulgação

No dia 26 de fevereiro, em Maracaju, ocorre o Workshop Segurança no Trabalho em Silos e Armazéns que contará com três palestras:

Palestra: “Ações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul”

Vladimir Struck

Superintendente Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul;

Formado em Direito, Policial Rodoviário Federal, atuou como gestor em diversas áreas;

Foi chefe do Núcleo de Ética e Disciplina da 3ª SRPRF/MS;

Diretor Jurídico do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de MS;

Foi Conselheiro do SESI, SENAI, SESC e SENAC em 2016 e 2017.

Palestra: “Fiscalização em Saúde e Segurança do Trabalho em silos e armazéns”

Mauricio Rocha Martinez

Auditor-Fiscal do Trabalho desde 2011

Graduação em Engenharia Elétrica - UFMS/2004

Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho - Uniderp/2011

Pós-Graduação em Perícia Trabalhista e Previdenciária - Uniseb/2016

Palestra: “Inspeção do Trabalho”

Kleber Pereira de Araújo e Silva

Auditor-Fiscal do Trabalho e Chefe da Seção de Inspeção do Trabalho da SRT/MS;

Graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras;

Graduação em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica;

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pelas Faculdades Integradas de Araraquara;

Graduação em Direito pela Universidade de Araraquara;

Especialização em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de Araraquara.

O evento é realizado pelo Sistema OCB/MS, em parceria com o Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul, Sicredi, Famasul e Faems, na Câmara Municipal de Maracaju, das 8 às 12horas. Inscrição gratuita neste link http://www.ocbms.org.br/inscricoes/?curso=430