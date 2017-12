Sistema financeiro da Prefeitura ficará fora do ar para manutenção

Importante salientar que o contribuinte não conseguirá, nesse curto período, consultar e imprimir as guias de pagamento do IPTU pela internet no site da Prefeitura Municipal - Foto: Casemiro Silva / Prefeitura Municipal de Campo Grande

Os sistemas da área financeira da Prefeitura de Campo Grande ficarão indisponíveis no período compreendido entre o dia 29/12/17 até às 7 horas do dia 02/01/18. Esta medida se dá no cumprimento das obrigações de encerramento do exercício financeiro de 2017.

Para o bom funcionamento do sistema, será realizado um procedimento de backup e migração dos dados da plataforma de alto nível para a plataforma baixa e os seguintes sistemas estarão indisponíveis: SIAT / Front / Nota Fiscal Eletrônica / Nota Fiscal Avulsa/ SEMUR WEB/ Julgamento WEB / TIQ / TIQ WEB / Empresa Fácil (CIM) / PAG Web / Impressão do IPTU na Web.

A medida se dá pela necessidade anual de fechamento/contabilização dos dados da área financeira. Esse período foi definido em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, em reunião realizada nesta Agência, aproveitando o período de recesso bancário.

Importante salientar que o contribuinte não conseguirá, nesse curto período, consultar e imprimir as guias de pagamento do IPTU pela internet no site da Prefeitura Municipal. Essa é uma facilidade oferecida a partir desse ano e que será restabelecida assim que os sistemas ficarem disponíveis na manhã do dia 02/01/2018.

Contamos com a compreensão de todos.

Prefeitura Municipal de Campo Grande.