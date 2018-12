Sistema Fiems participa de doação simbólica da campanha “Compartilhe o Natal 2018”

Ao todo, a campanha irá presentear mais de 8 mil crianças com deficiência de 76 instituições de Mato Grosso do Sul, sendo 12 apenas em Campo Grande. - Divulgação

Em clima de solidariedade, o Sistema Fiems participou, nesta segunda-feira (10/12), no Shopping Campo Grande, da entrega simbólica dos presentes arrecadados durante a campanha “Compartilhe o Natal 2018”, lançada pelo Ministério Público Estadual (MPE) em parceria com instituições públicas e privadas. Ao todo, a campanha irá presentear mais de 8 mil crianças com deficiência de 76 instituições de Mato Grosso do Sul, sendo 12 apenas em Campo Grande.

Segundo a gerente da controladoria interna do Sistema Fiems, Silvia Gonda, que representou a Federação durante o evento, a instituição escolheu doar 30 tablets para a campanha, que serão utilizados em diversas atividades, promovendo a inclusão digital dessas crianças. “O Sistema Fiems tem uma responsabilidade social e entende a importância de participar desse tipo de ação, que contribui com o desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência”, afirmou.

Na avaliação da procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora da iniciativa do MPE, a campanha “Compartilhe o Natal 2018” tem sido extremamente importante, porque ela demonstra a solidariedade da sociedade sul-mato-grossense, em especial a empatia que devemos ter para com o outro, uma vez que esses brinquedos se destinam prioritariamente a crianças com deficiência, trazendo a temática da acessibilidade para que as pessoas possam discutir esse assunto.

“As parcerias são extremamente importantes porque elas nos ajudam na concretização do nosso objetivo e uma parceria como a da Fiems é muito importante pelo peso que essa instituição tem perante a sociedade, não só o peso econômico, mas o peso de credibilidade, de legitimidade”, destacou Jaceguara Dantas da Silva.