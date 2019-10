Sistema Fecomércio/Sesc/Senac lança internamente a campanha “Trabalho que valoriza o Brasil” da CNC

Da Redação, com informações do Sesc MS

Divulgação

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) lançou a campanha nacional “Trabalho que valoriza o Brasil” nessa segunda-feira, dia 07 de outubro. O objetivo é mostrar para toda a sociedade a importância do trabalho desenvolvimento por todas as instituições que formam o Sistema S. Os funcionários de todo o país estão sendo apresentados à iniciativa desde o dia primeiro de outubro e convidados a evidenciar o valor e o alcance de atividades que já transformaram a vida de milhares de brasileiros.

Educação, Transformação e desenvolvimento para o país são palavras chaves que representam bem a atuação do Sistema S no país. A campanha será lançada que vai ao ar em 7 de outubro e que vai levar a todo o Brasil, histórias reais de transformação de vidas através do Sistema Comércio, mostrando o quanto o Sistema Fecomércio/Sesc /Senac é relevante e imprescindível no cenário social, cultural e educativo.

Neste lançamento interno, que acontece em todo o Brasil de 1º a 4 de outubro, os funcionários do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac são convidados a se engajarem na campanha através de depoimentos de fortalecimento e defesa dessas instituições nas redes sociais com #euValorizo.

Sistema S

O Serviço Social do Comércio (Sesc) está presente na vida dos brasileiros por meio de suas atividades culturais, escolas, academias, ações sociais e consultórios médicos. Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) conquistou credibilidade com os cursos técnicos oferecidos e com a enorme quantidade de alunos formados para o mercado de trabalho. Junto com o restante do chamado Sistema S, essas instituições ajudam a melhorar diariamente a vida da população. São entidades mantidas pela iniciativa privada e comprometidas com o desenvolvimento, a capacitação e a qualidade de vida no Brasil.

O Sistema S é dos cidadãos e juntos nós fazemos o Brasil mais forte. Por tudo isso, estamos sempre em sua defesa. Esse sistema é dos brasileiros e, sobretudo, é formado por todos nós.

As primeiras entidades componentes do chamado “Sistema S” – Senai, Senac, Sesi e Sesc–, criadas, há mais de 70 anos, mediante atos dos presidentes Vargas, Linhares e Dutra, mereceram a atenção dos constituintes, diante dos excepcionais serviços prestados aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, da indústria, da agricultura e pecuária, da saúde e de outros setores.