Sistema Fecomércio reúne bancada federal de MS durante almoço em Brasília

Durante toda a semana o Senac MS participa da Semana da Gastronomia Regional, promovida pelo Departamento Nacional do Senac, em Brasília. Nesta quarta-feira (27) o Sistema Fecomércio MS, da qual faz parte o Senac MS, ofereceu um almoço à bancada federal por MS, reunindo deputados federais e senadores, além de representantes da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e Senac.

"Nosso objetivo é estreitar o relacionamento entre as instituições do Sistema Fecomércio MS, junto aos nossos representantes em Brasília, e divulgar as ações e serviços das entidades que atuam em prol do desenvolvimento econômico e produtivo de MS", explica o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.

O evento é realizado todos os meses e prestigia a culinária dos estados. Neste mês, é a vez da culinária sul-mato-grossense ser apreciada pelos visitantes dos restaurantes-escola do Senac em Brasília, no Congresso Nacional e Confederação Nacional do Comércio. O menu apresenta o melhor da gastronomia regional: pescados, como o pintado, e frutos, como guariroba, banana, pequi, castanha de baru, urucum, entre outros.

"O Senac MS participa há quatro anos do programa, promovendo a gastronomia sul-mato-grossense, além de proporcionar o intercâmbio entre alunos, docentes e profissionais que atuam em uma realidade diferente, o que permite a troca de experiências, das melhores práticas e o desenvolvimento de competências profissionais. É a oportunidade de difundir nossas tradições, com o que temos de mais forte na nossa gastronomia, e também de pontuar o que fazemos de melhor nas nossas aulas profissionalizantes", explica o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello.

Participaram do almoço os senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke; os deputados federais Bia Cavassa, Dagoberto Nogueira, Fábio Trad e Tio Trutis, o deputado por Sergipe, Laércio Oliveira, além dos representantes da Fecomércio, o presidente Edison Araújo, a superintendente, Valmira Carvalho, e do Senac MS, o diretor regional, Vitor Mello e a diretora de Educação Profissional, Jordana Duenha Rodrigues.

A Semana da Gastronomia Regional é realizada nos restaurantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e no Restaurante Downtown, no prédio da CNC, em Brasília, e segue até sexta-feira, dia 29.