Sistema Fecomércio promove encontro com vereadores de Campo Grande

Durante a manhã desta segunda-feira (10/04) vereadores de Campo Grande participaram de um café da manhã com lideranças do Sistema Fecomércio MS no restaurante do SESC Horto. O objetivo foi estreitar relacionamento e divulgar os serviços oferecidos pelo Sesc, Senac, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e IPF – Instituto de Pesquisa Fecomércio.



“É oportunidade que temos de falar com alguns pela primeira vez desde que assumiram os mandatos e queremos colocar nossas instituições à disposição, e, a partir deste contato, surgir parcerias que vão beneficiar ainda mais a população”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.

Durante o encontro, a superintendente da Fecomércio, Valmira Carvalho, mostrou indicadores que demonstram a força do setor terciário no estado de Mato Grosso do Sul, apresentando um conjunto de ações que realiza em prol do fortalecimento de seus representados, bem como o trabalho do IPF que pode ajudar os empresários a tomarem decisões com apoio das pesquisas realizadas pela entidade.



Os serviços e ações do Sesc às empresas foram explicados pela Diretora Regional, Regina Ferro, que destacou aquelas atividades que beneficiam diretamente a comunidade, como as voltadas para a saúde, educação e lazer disponíveis nas unidades de atendimento ou por meio de convênios.



A vereadora Dharleng Campos afirmou estar “encantada” com os serviços oferecidos e elogiou a iniciativa. “Conhecer a estrutura das instituições é importante para que façamos proposições que ajudem a ampliar os serviços”, afirma. Eduardo Romero – que diz já conhecer algumas das ações do Sistema Comércio – também sugeriu que se crie mais canais para estreitar relacionamento e sinalizou que o primeiro passo é “a sensibilização do poder público para que se crie condições favoráveis de novas parcerias.”



“A importância desses encontros é sempre deixar as portas das instituições abertas para que os vereadores conheçam como o sistema Comércio atua e impacta na vida dos cidadãos, otimizando oportunidades de melhorias na vida pessoal, social e profissional”, enfatiza Edison Araújo. “Além disso, temos promovido o desenvolvimento por meio das ações que desenvolvemos junto a classe empresarial incentivadora do fomento econômico da cidade”.

Veja Também

Comentários