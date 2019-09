Sistema Estadual de Bibliotecas realiza recadastramento das bibliotecas municipais de MS

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul já começou o recadastramento das bibliotecas públicas municipais do Estado. O prazo termina dia 30 de setembro de 2019.

A finalidade é traçar um perfil das bibliotecas municipais e dos municípios, bem como estabelecer uma identidade visual para o Sistema Estadual.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul foi criado conforme Decreto nº 11.653, de 14 de julho de 2004, e tem entre seus objetivos fortalecer as ações de estimulo ao livro, à leitura e às bibliotecas e manter atualizado o cadastro de bibliotecas públicas municipais.

O Sistema Estadual busca apoiar os municípios na ampliação e fortalecimento de suas bibliotecas públicas e comunitárias por meio de ações, programas e projetos, além de incentivar a criação de Sistemas Municipais de Bibliotecas para o fortalecimento e ampliação das bibliotecas e seus serviços.

O Sistema Estadual e os Municipais possuem metas e objetivos em comum, tais como a oferta de assessoria técnica às bibliotecas e seus profissionais, promoção de ações voltadas para a formação de bibliotecários, auxiliares de bibliotecas e demais profissionais que atuem em bibliotecas públicas e comunitárias e a criação de ações, programas e projetos que atendam às necessidades de modernização e instalação de bibliotecas.

Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso para todos, sem distinção de idade, raça, gênero, religião, nacionalidade, língua ou condição social.

Devem participar do cadastramento apenas as bibliotecas públicas vinculadas diretamente à administração pública municipal, sendo excluídas as bibliotecas escolares, ou seja, aquelas que têm seu funcionamento dentro de uma escola pública ou instituição de ensino.

Os gestores deverão preencher um formulário para cada biblioteca pública do município (caso o município tenha mais de uma). O link para cadastro online é bit.ly/retratodasbibliotecasdems.

Na ausência de resposta ao cadastro do formulário online, o município poderá ficar impedido de usufruir dos serviços, ações e editais futuros do sistema estadual de bibliotecas públicas municipais.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sistemasdebibliotecas@fcms.ms.gov.br ou pelo telefone: (67) 3316-9155.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Alexander Onça