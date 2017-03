Sistema e-Saniagro disponibiliza controle para a sanidade animal de padrão nacional e novos serviços aos produtores rurais de MS

Campo Grande (MS) – Desde 20 de março foi disponibilizado novos serviços no sistema e-Saniagro. O principal sistema de informação da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), tornou-se mais robusto com os módulos de movimentação, vacinação e rastreabilidade animal.

Acompanhando a evolução tecnológica, o e-Saniagro assumiu todos os serviços do antigo sistema Saniagro, disponibilizando novas funcionalidades num ambiente totalmente WEB.

Os principais beneficiados são os produtores rurais, que agora obtêm a possibilidade de realizar novos registros de vacinação (atestado de brucelose, aftosa reforço e 1ª vacina), e novas modalidades de emissão de e-GTA, como abate para terceiros além da possibilidade de emissão da guia de trânsito para novas espécies.

A conclusão deste trabalho é resultado da parceria entre a Superintendência da Gestão da Informação (SGI) e a Iagro. O principal objetivo foi oferecer novos serviços, aos mais de 117 mil produtores habilitados, desburocratizando a emissão de documentos e atualização de informações, além de oferecer a Iagro um sistema de controle sanitário animal que segue os padrões da PGA (Plataforma Nacional de Gestão Agropecuária do Mapa) melhorando assim o controle dos dados e a eficácia do serviço de defesa agropecuária no estado.

Desde 2007, o Saniagro é o sistema que a Iagro utiliza como ferramenta para controle das informações relativas ao agronegócio sul-mato-grossense.

Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro)

