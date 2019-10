Sistema do Governo estará fora do ar no feriado do dia 11

Campo Grande (MS) – A Superintendência de Gestão da Informação (SGI) estará com equipes trabalhando neste feriado para fazer a manutenção preventiva do Datacenter, e com isso o sistema de todos os órgãos do Governo do Estado, sites e links de comunicação ligados à SGI estarão fora do ar das 7h de sexta-feira (11.10) até as 7h de sábado (12). A Superintendência decidiu pela realização do serviço nesses dias de feriado para que o impacto no atendimento ao público seja o menor possível.

