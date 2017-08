Sistema de vigilância instalado no semiaberto de Paranaíba aprimora segurança e monitoramento no presídio

Paranaíba (MS) – Para reforçar a segurança e melhorar as condições de trabalho dos servidores penitenciários, foram instaladas câmeras de vigilância no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Paranaíba. O sistema, implantado há um mês, está auxiliando no monitoramento interno e externo da unidade prisional.

A instalação do sistema de câmeras contou com o apoio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e do Conselho da Comunidade de Paranaíba. Além de dez câmeras, todo o sistema de monitoramento integra um DVR com 16 entradas, um HD com dois Terabyte, dois monitores, cabos e conectores, orçados em mais de R$ 6 mil.

De acordo com o diretor do presídio, Adenor Alves de Mendonça, as câmeras foram instaladas em pontos estratégicos da unidade. “As imagens podem ser acompanhadas pelos agentes penitenciários, através de um monitor na portaria e outro na sala da direção, e são registradas no disco rígido para futuras consultas, em caso de necessidade”, afirma.

Existe ainda na unidade prisional outro projeto em andamento, que visa à instalação do sistema de identificação biométrica. “Por meio desse sistema, faremos a leitura e o registro da apresentação dos internos do regime semiaberto e aberto, o que vai auxiliar, significativamente, no trabalho dos servidores”, finaliza.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destaca que os trabalhos dos servidores penitenciários consistem em assegurar a segurança dos estabelecimentos penais. “Ao ampliarmos o sistema de vigilância e monitoramento, possibilitamos um ambiente mais digno para os agentes e maior segurança para os próprios internos, o que reflete na sociedade também”, pontua.

Texto e fotos: Tatyane Santinoni – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários