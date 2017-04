Sistema Comércio é pioneiro na implantação conjunta do programa de sustentabilidade

Colaboradores do Sistema Comércio (Fecomércio, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio, Sesc e Senac ) participam de capacitação do ECOS – Programa de Sustentabilidade entre os dias 26 e 28 de abril, em Campo Grande. O programa é uma iniciativa da CNC – Sesc / Senac.

Mato Grosso do Sul é o estado pioneiro a implementar o programa de forma integrada com todas as instituições. “Entendemos que todas as entidades que compõem nosso Sistema devem se envolver devido a importância do tema e à necessidade urgente de acompanharmos e controlarmos os impactos socioambientais. Acreditamos que as ações planejadas em conjunto serão mais assertivas”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio-MS, Edison Araújo.

O programa surgiu com base no compromisso que as instituições vêm adquirindo a respeito das melhorias em suas práticas socioambientais, tornando-se fundamental a implementação de ações que induzam a mudança de pensamentos, paradigmas, posturas e procedimentos internos, preconizadas pelo desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto, que já faz parte da missão institucional.

O ECOS permitirá a construção de um conjunto de ações planejadas e checadas continuamente, para a mitigação dos impactos relacionados às atividades das instituições, que possam gerar resultados duradouros e de referência para outras organizações. A capacitação vai envolver 35 pessoas e será realizada na sede da Fecomércio-MS.

Veja Também

Comentários