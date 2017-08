SISTEMA CNA/SENAR MOSTRA AÇÕES PARA O SEMIÁRIDO NO AGROPEC

O Sistema CNA/SENAR terá um amplo estande para mostrar projetos e ações voltados para a região do semiárido durante o Agropec 2017, que acontece nos dias 7 e 8 de agosto, no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim (RN).

Quem visitar o local terá a oportunidade de ver, por exemplo, um cenário com todas as etapas de preparação para o período de estiagem e as tecnologias que podem ser utilizadas pelos produtores para conviver com a seca na região.

Os participantes também poderão conhecer outros projetos desenvolvidos pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), como o Sertão Empreendedor, Forrageiras para o Semiárido e a Assistência Técnica e Gerencial (ATEG).

O Agropec acontece a cada dois anos e promove debates sobre tecnologias validadas nos centros de pesquisa voltadas para o produtor rural e para especialistas no setor. O evento também terá palestras, painéis, apresentações de trabalhos científicos, casos de sucesso ou exemplos de excelência produtiva e exibição de empresas produtoras de máquinas e implementos de pequeno porte.

A abertura do evento será nesta segunda (7) com a presença do presidente da CNA, João Martins, da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte (FAERN) e do Agropec, José Álvares Vieira, de presidentes de Federações no Nordeste, do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, e do diretor de Transferência de Tecnologia da Embrapa, Cléber Soares, entre outras autoridades.

O Agropec Semiárido 2017 é realizado pela CNA, SENAR, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Federações de agricultura e pecuária do Nordeste.

Dentro do evento, acontece também o 5º Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas. A abertura será também na próxima segunda, às 14h.

