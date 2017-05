Sistema americano antimíssil começa a funcionar na Coreia do Sul

O sistema antimíssil dos Estados Unidos, conhecido como THAAD, começou a funcionar na Coreia do Sul, que agora pode se defender dos mísseis norte-coreanos, disse uma autoridade sul-coreano nesta terça-feira.

O sistema Terminal High Altitude Defense (THAAD) instalado em um campo de golfe em Seongju tem capacidade inicial para responder às ameaças de mísseis, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Moon Sang Gyun. Ele não disse quando Washington e Seul esperavam que o THAAD funcionasse plenamente.

O desdobramento provocou raiva dos moradores de Seongju que temem que a Coreia do Norte pode se concentrar na cidade, além de se preocuparem com rumores de riscos à saúde.

As pessoas discutem também se os benefícios de segurança do THAAD superam as desvantagens se as relações piorarem com a China, que vê o sistema como uma ameaça, e ficaram irritados com a declaração do Presidente Donald Trump de que a Coreia do Sul deveria pagar US$ 1 bilhão pelo sistema. Fonte: Associated Press

