Sisep reúne líderes comunitários e prepara áreas de coleta de resíduos

Na véspera do mutirão de limpeza que a Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quarta-feira (22), pela Região Urbana do Imbirussu, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), desde as primeiras horas de hoje (terça-feira), trabalham para estruturar as três áreas de transbordo. São locais onde a população poderá deixar os resíduos que serão coletados posteriormente para descarte. As áreas de coleta ficam no Bairro Nova Campo Grande, Núcleo Industrial e no Altos do Panamá, além do Ecoponto do Zé Pereira. Durante 10 dias, estes locais estarão abertos (inclusive no sábado e domingo) para receberem o material trazido pela população.

A mobilização, que envolve uma força-tarefa com participação de várias secretarias, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, faz parte das ações preventivas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deve mobilizar aproximadamente 150 trabalhadores, além de caminhões e máquinas.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, acompanhado do pessoal que estará na linha de frente do mutirão, se reuniu com lideranças comunitárias do Imbirussu, região da cidade que concentra uma população superior a 100 mil pessoas, para pedir o apoio de todos para serem agentes multiplicadores de informação, que é fundamental para garantir o envolvimento na população no esforço de evitar epidemia de uma das três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Na reunião, o superintendente de Serviços Públicos da Sisep, Medhi Talayeh, informou que não haverá coleta de casa em casa. “Não adianta tirar o lixo do quintal e jogar na calçada, porque o caminhão da Prefeitura não vai passar e pegar”, explica. Mesmo porque, o mutirão não abrange a coleta de galhos da poda de árvores, entulhos da construção, pneus, animais mortos, lixo doméstico ou madeiras.

Só será recolhido o que for deixado nas áreas de transbordo, numa lista que inclui 12 itens, que tem em comum, a possibilidade de se tornarem recipientes de água e servirem de abrigo para larvas do mosquito. Serão “coletáveis” sofás, fogões, pias, vasos sanitários, televisores, máquina/tanquinhos, tanques de lavar roupas, armários de aço, guarda-roupas, carrinho de mão e pias de cozinha. Não haverá limpeza de terrenos baldios, as equipes do Sisep só atuarão nas áreas públicas.

Outra informação transmitida aos líderes comunitários: Junto com o trabalho de limpeza, a guarda municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana estarão na região para flagrar eventuais descartes irregulares. Na entrada das áreas de transbordo, guardas do pelotão ambiental não irão permitir a entrar de resíduos fora da lista dos ‘coletáveis’.

Para o presidente do Conselho do Imbirussu, David da Silva Gouveia, o mutirão é importante, mas é fundamental que a população faça sua parte. “Manter o quintal limpo, evitar o descarte irregular de lixo é um exercício de cidadania”, acredita. O presidente da Associação dos Moradores do Nova Campo Grande, Marcelo Rodrigues, destaca também o compromisso de limpeza de todas as áreas públicas. “O bairro é uma região com muitas áreas verdes, ruas com canteiros centrais, que precisam passar por uma limpeza geral”, observa.

Postos de coleta

Área 01: Av. Amaro Castro Lima com Av. 2 – Nova Campo Grande (lateral E.M. Fauze Scaff Gattass Filho)

Área 02: Acesso Nice com R. Principal nr. 5 – Núcleo Industrial

Área 03: R. Itamirim e R. Antônio Pereira Veríssimo – Altos do Panamá

Área 04: Ecoponto Panamá – R Sagarana com Av. José Barbosa Rodrigues, Bairro Panamá