Síria: Israel disparou mísseis contra posto militar perto de Damasco

Israel disparou vários mísseis superfície-superfície contra um posto militar perto da capital da Síria, Damasco, causando danos materiais, mas sem mortes, informou a agência de notícias estatal da Síria Sana. A violência foi retomada nos subúrbios de Damasco depois de dias de calma em que delegações do governo e da oposição participaram de conversações de paz em Genebra.

O exército israelense não comentou o ataque com mísseis, que ocorreu na madrugada de sábado, tendo como alvo uma área militar perto do subúrbio de Kiswah, ao sul de Damasco. A agência Sana disse que o ataque causou danos materiais, mas não deu detalhes. A reportagem disse ainda que as defesas aéreas sírias derrubaram dois mísseis israelenses.

Israel realizou uma série de ataques aéreos contra supostos carregamentos de armas que seriam destinados ao grupo militante do Líbano Hezbollah, que está lutando ao lado das forças do governo sírio na guerra civil. Israel também atingiu várias instalações militares do Iraque desde o início do conflito, principalmente perto das Colinas de Golã. Em setembro, aviões de guerra israelenses atingiram uma posição militar perto da costa mediterrânea no oeste da Síria, matando dois soldados e causando danos materiais.

Nos subúrbios de Damasco, forças do governo retomaram ataques aéreos e bombardearam as áreas rebeldes no sábado, matando e ferindo várias pessoas, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos e um grupo de busca e salvamento da Defesa Civil da Síria conhecido como Capacetes Brancos. A TV estatal síria disse que rebeldes atacaram vários bairros de Damasco, ferindo pelo menos três pessoas. A TV disse que uma das artilharias explodiu perto da Catedral de Al-Mariamiyah, no bairro central Bab Touma.

O governo e a oposição retomaram as negociações de paz em Genebra na terça-feira. As negociações promovidas pelas Nações Unidas foram interrompidas para o fim de semana, mas estão programadas para ser retomadas na terça-feira. Fonte: Associated Press.