Síria: grupos Ahrar al-Sham e HTS firmam acordo de cessar-fogo

Na Síria, os grupos Ahrar al-Sham e Hay'at Tahrir al Sham, ligado à al-Qaida e conhecido como Comitê de Libertação do Levante Árabe (HTS), firmaram um acordo de cessar-fogo na região de Bab al-Hawa, na fronteira com a Turquia.

A disputa entre os grupos iniciou na última terça-feira. Segundo o Observatório Sírio da Grã-Bretanha, a província rebelde Idlib está calma desde o acordo, firmado na sexta-feira. Em quatro dias de luta, 92 pessoas morreram, incluindo 15 civis, segundo informações do Observatório.

Ahrar al-Sham e HTC publicaram um comunicado, no qual informaram que o cessar-fogo foi acordado entre ambos, com a libertação de presos. Eles declararam que a região de Bab al-Hawa terá uma administração civil. Fonte: Associated Press.

