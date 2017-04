Síria: governo consegue repelir ataque do Estado Islâmico em Aleppo

, 29/04/2017 - O exército da Síria disse que suas tropas combatentes e aliados conseguiram repelir um ataque do Estado Islâmico em Khanaser, ao sul da província de Aleppo.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos da Grã-Bretanha disse que os combatentes do Estados Islâmico iniciaram o ataque a postos militares na área, provocando intensos confrontos e deixando muitas vítimas.

Segundo a agência de notícias do EI, os combatentes mataram 30 soldados do governo no ataque a uma aldeia de Um Mayal, leste de Khanaser.

O governo conseguiu recuperar o comando de Khanaser, região de localização estratégica, no ano passado. Desde então, o Estado Islâmico perdeu a maioria das áreas que tinha controle na província de Aleppo.

