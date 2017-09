Síria: forças do governo quebram cerco do Estado Islâmico em aeroporto

Na Síria, as forças do governo quebraram um cerco do Estado Islâmico no aeroporto e em dois bairros da cidade de Deir el-Zour, segundo a agência de notícias estatal SANA.

De acordo com o Observatório sírio para direitos humanos, as forças pró-governo abriram uma "artéria" no aeroporto, que está tomado pelo grupo terrorista deste o início de 2017. Localizada a 450 quilômetros de Damasco, a cidade é a sétima maior do país e está sob o domínio do Estado Islâmico desde 2014. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários