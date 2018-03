Síria: Forças do governo dividem território de base rebelde

As forças militares do governo da Síria dividiram em duas o enclave de Ghouta Oriental, próxima da capital Damasco, segundo informações da mídia oficial neste domingo. A operação causou um grande revés para os rebeldes.

Um meio de comunicação militar ligado ao exército sírio e seus aliados do grupo libanês Hezbollah disse que as forças pró-governo superaram as linhas rebeldes para estabelecer um corredor através em Ghouta Oriental.

Foram 22 dias de ataques aéreos e terrestres intensos contra rebeldes e civis presos na região, que mataram mais de 1.000 pessoas de acordo com grupos de monitoramento e direitos. Segundo informação do Médicos Sem Fronteiras, 15 dos 20 hospitais e clínicas de Ghouta Oriental foram danificados. Fonte: Associated Press.