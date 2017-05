Síria: forças curdas avançam contra o Estado Islâmico em Raqqa

Na Síria, as forças lideradas pelos curdos estão fechando o cerco ao Estado Islâmico, ao apreender um moinho de algodão e entrar em choque com o grupo extremista nas proximidades de Raqqa, informaram ativistas e a mídia local. A cidade foi autoproclamada como capital do Estado Islâmico no país.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, informou que as forças curdas, apoiadas por ataques aéreos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, avançaram a Nordeste e Noroeste de Raqqa

A agência de notícias Kurdish Hawar informou que os combatentes também assumiram posição em um sindicato de agricultores, que era usado como prisão pelos membros do grupo extremista. Os curdos avançaram 186 quilômetros ao norte da cidade nos últimos quatro dias. A expectativa é retomar a cidade de Raqqa nos próximos meses.

Ativistas também informaram, neste sábado, que as forças do governo retomaram o controle da base aérea de Al-Jarrah, localizada ao norte de Alepo e que estava nas mãos dos militantes do Estado Islâmico desde 2014.

Nas proximidades de Damasco, militares sírios informaram que capturaram dos rebeldes o controle do bairro Qaboun, no subúrbio, um dos últimos que ainda estavam sob o controle dos rebeldes em Ghouta. Já o Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que o local continua com os rebeldes. Fonte: Associated Press.

