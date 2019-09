Síria exige retirada de todas as tropas dos EUA e da Turquia

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Walid al-Moallem, afirmou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas neste sábado que todas as tropas americanas e turcas devem ser retiradas de seu país. Além disso, disse que o governo sírio se reserva o direito de defender seu território da maneira que for necessário, se a ocupação estrangeira prosseguir.

"Os Estados Unidos e a Turquia mantêm uma presença ilegal no norte da Síria", afirmou o ministro. "Quaisquer forças estrangeiras a operar em nosso território sem autorização são forças de ocupação e devem se retirar imediatamente."

Cerca de mil soldados dos EUA estão na Síria em missão para combater militantes do Estado Islâmico. Os EUA também apoiam grupos curdos no nordeste contrários ao governo sírio e têm enfrentado grupos sunitas extremistas.

O presidente americano, Donald Trump, tem dito que deseja levar os soldados de volta para casa, mas autoridades militares têm defendido uma abordagem gradual. A Síria enfrenta uma guerra civil devastadora há mais de oito anos, com milhares de combatentes estrangeiros envolvidos. A maioria do país agora está sob controle do governo, mas há grupos rebeldes e extremistas em Idlib, no noroeste, e grupos curtos apoiados pelos EUA no nordeste, região rica em petróleo. Fonte: Associated Press.