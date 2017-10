Síria: Estado Islâmico liberta 25 reféns após governo recuperar cidade

Um funcionário do governo sírio disse que militantes do Estado islâmico libertaram 25 reféns quando se retiraram de uma cidade da província de Homs. O governador da província, Talal Barazi, relatou que outras 19 pessoas originárias da cidade de Qaryatayn ainda estão em poder do EI. Não se sabem os motivos que levaram à decisão de libertar os reféns.

As forças governamentais e as tropas aliadas recuperaram o controle de Qaryatayn na semana passada, perseguindo os militantes que foram cercados na cidade por três semanas. O Estado Islâmico deixou pelo menos 70 mortos na cidade. Corpos foram encontrados espalhados nas ruas e em valas. Ativistas relatam que mais mortes devem ter ocorrido, sem que fossem contabilizadas. Ativistas sírios relatam que pelo menos 11 civis foram mortos por bombardeios realizados pelo governo sírio na região, que fica ao norte da capital Damasco.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos da Grã-Bretanha e a agência de notícias Eastern Ghouta Media Center dizem que os mortos nos distritos de Saqba e Hamouriyah incluem duas mulheres, uma criança e um ativista de mídia. A agência de notícias disse que o jornalista trabalhou para a televisão local al-Jisr.

A TV estatal da Síria também informou neste domingo que uma pessoa foi morta e vários outras ficaram feridas no leste de Damasco depois de um ataque de mísseis feito por rebeldes. Fonte: Associated Press.