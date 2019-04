Síria: confronto entre forças do governo e rebeldes mata 13 pessoas

Ativistas da oposição e a mídia estatal síria relataram que pelo menos 13 pessoas foram mortas no embate entre forças do governo e insurgentes no noroeste da Síria. Um aumento na violência tem colocado à prova a trégua patrocinada pela Rússia e Turquia, em vigor desde setembro, que evitou uma ofensiva do governo contra os insurgentes em Idlib e áreas vizinhas. A área abriga 3 milhões de pessoas.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos e os primeiros socorristas, conhecidos como Capacetes Brancos, disseram que tiros do governo mataram pelo menos oito pessoas neste domingo nas cidades de Saraqeb e Nairab, no leste de Idlib. O diretor do hospital local Maher Younis disse à TV estatal Ikhbariya que insurgentes mataram pelo menos cinco pessoas quando dispararam mísseis contra a cidade de Massyaf, na província adjacente de Hama. Fonte: Associated Press.