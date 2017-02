Síria: aviões do governo atacam Homs; forças de Assad estão perto de Palmira

Aviões de guerra do governo sírio atacaram um bairro controlado pelos rebeldes na cidade de Homs neste domingo, matando pelo menos três pessoas e ferindo dezenas, disseram ativistas sírios da oposição. Enquanto isso, as forças do presidente Bashar Assad seguiram com a ofensiva sobre a histórica cidade de Palmira, novamente controlada pelo Estado Islâmico.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com base na Grã-Bretanha, e a mídia pró-governo disseram que as tropas sírias estão cerca de 9 quilômetros a oeste de Palmira. O Estado Islâmico tomou o controle da cidade pela segunda vez em dezembro. Em março do ano passado, as forças governamentais tinham capturado Palmira, encerrando um período de 10 meses de controle pelos extremistas.

O observatório disse que as forças governamentais e seus aliados agora

controlam três campos de gás a oeste da cidade em meio a intensos ataques aéreos. Tropas sírias e seus aliados lançaram uma ofensiva para retomar o controle de Palmira em meados de janeiro sob a cobertura de ataques aéreos russos.

A Mídia Militar Central da Síria, controlada pelo governo, confirmou que as tropas estão agora a poucos quilômetros da cidade, que tem um sítio arqueológico que é patrimônio histórico da Unesco e já sofreu destruição maciça pelas mãos do Estado Islâmico.

Ativistas da oposição disseram que ataques aéreos do governo no bairro al-Waer de Homs neste domingo ocorreram um dia depois que a área foi submetida a mais de 40 ataques que mataram e feriram dezenas. Os ataques teriam sido uma retaliação contra uma ofensiva de militantes no sábado que matou um oficial de segurança e pelo menos outras 31 pessoas.

O observatório e o ativista de al-Waer Bebars al-Talawy disseram que os ataques aéreos do governo neste domingo mataram três pessoas. "A escalada de hoje começou no início da tarde com ataques aéreos repetidos", afirmou al-Talawy por mensagens de texto enviadas desde al-Waer. Fonte: Associated Press.

