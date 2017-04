Sinpetro passa a integrar Campanha Aquece MS 2017

Com o objetivo de promover a ampliação do número de pessoas carentes beneficiadas nos períodos em que as temperaturas estão mais baixas em Campo Grande, o Sinpetro engajou-se na Campanha Aquece MS 2017, instalando 12 pontos de coletas em postos de combustíveis filiados ao sindicato.

A Campanha Aquece MS 2017 vai até o dia 29 de abril e para reforçar a iniciativa os empresários do setor de combustíveis e seus colaboradores passaram a integrar a força-tarefa para suprir as necessidades de pessoas carentes de Campo Grande.

Ao final da campanha, o Sinpetro irá entregar as doações recebidas para o Exército, que realizará o “Dia D” da ação na praça do Rádio Clube, onde o material coletado será entregue às entidades assistenciais.

A responsabilidade pela campanha Aquece MS 2017 é do Rotary Clube de Campo Grande, que conta com a parceria de diversas empresas e instituições públicas e privadas.

Veja a lista dos pontos para doação:

• POSTO TIRADENTES: AV. TIRADENTES, 993 CAMPO GRANDE

• POSTO ITANHANGA: R. JOAQUIM MURTINHO, 1573

• POSTO NORTE SUL: AV. MANOEL DA COSTA LIMA, S/N

• POSTO JUSSARA: AV. MANOEL JOAQUIM MORAES, 742

• POSTO TROKAR: R. JOSE ANTONIO PEREIRA, 260

• POSTO TERERE: AV. AFONSO PENA, 5264

• POSTO NIPOBRAS: R. DR. EULER DE AZEVEDO, 3460

• POSTO TARUMA: AV. MAL. DEODORO, 6994

• POSTO VITORIA: AV. COSTA E SILVA, 967

• POSTO NAÇÕES: AV. DO POETA, 990

• POSTO BIONDO: R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 601

•POSTO ROUXINOLFALEIROS: AV. ROUXINOL, 36

