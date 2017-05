Sinpetro participa da Campanha Maio Amarelo

O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado do MS (Sinpetro) participa da Campanha “Se Liga na Vida”, que será realizada durante todo o mês de maio, em Campo Grande. As ações fazem parte do Movimento Maio Amarelo, coordenado pelo poder público em parceria com a sociedade civil, com a proposta de chamar a atenção para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.



A iniciativa é do Rotary International, por meio de seu Comitê Pró-Trânsito, e conta diversos apoiadores, dentre eles o Sinpetro, que irá distribuir porta-lixos com o mote da campanha para os motoristas que passarem pelos postos associados, com objetivo de reforçar a importância da redução da violência no trânsito.



A campanha consiste em diversas ações de conscientização para a redução da violência no trânsito. Segundo estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, a chave para a redução da mortalidade é garantir que os estados adotem leis que cubram os cinco principais fatores de risco: dirigir sob o efeito de álcool, o excesso de velocidade, não uso do capacete, do cinto de segurança e das cadeirinhas.



Lançamento – A campanha teve início no dia 23 de abril na rotatória da saída para Rochedo. A programação segue durante todo o mês de maio. Confira as datas e locais da ação:



Datas: 7, 14, 21 e 28 de maio.

Locais: Avenida Afonso Pena, esquina com a rua 13 de Maio; Base Aérea, Supermercado Smaniotto, na Avenida Coronel Antonino; Rodoviária de Campo Grande, Rotatória do Parque das Nações Indígenas, Supermercado Comper (na esquina da Avenida Mato Grosso com a Rua Ceará), Trevo Imbirussú, saída para Sidrolândia e saída para Rochedinho.

