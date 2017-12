Sindivest e Sindigraf assinam termo de parceria com administradora de cartões

O objetivo dessa parceria é oferecer serviços diferenciados para as indústrias associadas - Divulgação

Com o objetivo de ampliar a oferta de serviços aos associados, o Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) e o Sindigraf/MS (Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado) assinaram, nesta sexta-feira (08), um contrato de parceria com a empresa Personal Card, que irá oferecer para as indústrias dos dois segmentos as condições especiais para a adesão de seus produtos.

Segundo o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, a Personal Card é uma administradora de cartões que oferece tranquilidade às empresas e aos usuários. “As empresas que usam vale, por exemplo, ou algum outro benefício, como auxílio alimentação, poderão adquirir os cartões da Personal Card. O objetivo dessa parceria é oferecer serviços diferenciados para as indústrias associadas. Com isso, as empresas poderão atender melhor seus funcionários e ser mais competitivas no mercado”, afirmou.

Já o presidente do Sindigraf/MS, Julião Flaves Gaúva, destacou que a ação fortalece o associativismo. “Essa parceria é um benefício tanto para os empresários quanto para os trabalhadores da indústria, que com esse cartão da Personal Card poderão ter descontos na hora de adquirir produtos. E os sindicatos precisa se preocupar ainda mais em oferecer serviços que atendam as demandas dos seus associados, porque o sindicato que não fizer isso, corre o risco de fechar as suas portas”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Personal Card, Deny Resende, as indústrias associadas ao Sindivest/MS e ao Sindigraf/MS terão taxa zero na hora de adquirir os produtos da empresa. “Alguns dos produtos que compõem as soluções da Personal Card são cartão convênio, para convênios de saúde, cartão alimentação, cartão refeição, cartão gestão de frota, cartão fidelidade e cartão de administração de programas sociais. A empresa tem a opção de adquirir apenas um, ou vários. A principal vantagem é que esses cartões facilitam a administração dos benefícios oferecidos pelas empresas aos seus colaboradores”, salientou.