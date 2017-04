Sindivest e Sebrae organizam missão empresarial a feiras em São Paulo

O evento no será realizado no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo (SP) / Divulgação

O Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal da Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) e o Sebrae/MS vão levar 21 empresários do segmento da indústria do vestuário do Estado para as feiras Tecnotêxtil Brasil, Febratêxtil, FINTT e Bonéshow, que serão realizadas de 25 a 27 de abril no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo (SP).

Segundo o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, a missão empresarial integra uma série de ações previstas no projeto Moda MS voltadas para fomentar a competitividade das indústrias do segmento no Estado. “As quatro feiras apresentarão novas tecnologias relacionadas ao vestuário, fortalecerão as relações das indústrias da cadeia têxtil e de confecção e, sobretudo, oferecerão ótimas oportunidades de negócios aos participantes”, pontuou.

A analista técnica do Sebrae/MS, Daniela Rodrigues, ressaltou que novas missões empresariais estão previstas para os próximos meses. “Até o mês de julho estão previstas mais três missões voltadas para a confecção de vestimentas hospitalares, moda íntima, praia e fitness. Para todas ainda há vagas disponíveis”, ressaltou, informando que os empresários do segmento têxtil interessados em participar das próximas missões devem entrar em contato com o Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.

