Sindiplast leva empresários de Mato Grosso do Sul para feira do segmento na Alemanha

Em missão empresarial realizada pelo Sindiplast/MS (Sindicato das Indústrias de Plásticos e Petroquímicas) em parceria com o Senai e Sebrae/MS, nove representantes das indústrias do segmento em Mato Grosso do Sul participaram, entre os dias 13 e 18 de outubro, da Feira Fakuma, na cidade de Friedrichshafen, na Alemanha.

Realizado há 30 anos, o evento ocupa o segundo lugar no ranking geral de feiras internacionais para plásticos, o que, para o presidente do Sindiplast/MS, Zigomar Burille, representa uma oportunidade única de trocar experiências e conhecer as novidades do segmento.

“Foi a primeira vez que participamos desta feira e foi uma experiência muito enriquecedora. Além de conhecermos in loco o que há de mais de novo em termos de tecnologias para a indústria plástica, o sindicato pode trazer e compartilhar esse conhecimento com o empresário de Mato Grosso do Sul. Trouxemos, por exemplo, um manual muito completo para o Senai, que pode servir de referência e embasar pesquisas na área de inovação”, relatou Zigomar Burille sobre a experiência.

Na lista de tecnologias que podem ser trazidas para as empresas do segmento plástico do Estado está um limpador de ferramentas e matrizes com gelo seco. “Algo muito útil, porque atualmente as empresas usam uma lixa para fazer esse procedimento, e de forma manual. O gelo seco pode acelerar esse processo”, afirmou o presidente do Sindiplast/MS, que está com os contatos da fabricante do equipamento, uma empresa Alemanha, e analisa a viabilidade de importá-lo para Mato Grosso do Sul.

Além de conhecer os expositores da feira, o grupo de empresários sul-mato-grossenses visitou as indústrias Arburg, que fabrica injetoras para o processamento de plástico, e a Kraussmaffei, fabricante de máquinas extrusoras. O contato com as empresas alemãs foi realizado pelo CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL, que realiza a aproximação dos empreendimentos locais com o mercado externo.

A programação da feira também incluiu painéis que abordaram temas de interesse da indústria plástica, como tecnologia de vácuo a seco para desgaseificação da extrusora, traçabilidade dos plásticos com ajuda da marcação a laser, softwares para facilitar a gestão da empresa e apresentação de cases de sucesso do segmento na Alemanha.

Participaram da missão representantes das empresas D’Itália Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., Doraplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., Indústria de Materiais Plásticos Santa Maria Ltda., Indústria e Comércio de Plásticos Morena Ltda., Quimiplast Indústria e Comércio de Forros de PVC Ltda., Itaplás MS Reciclagem Ltda., Polifort Indústria e Comércio de Plástico Ltda., Portoplast Indústria de Plásticos Ltda. e União Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.