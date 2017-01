Sindicatos protestam contra juros altos em frente à sede do BC em São Paulo

A Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) fizeram na manhã de hoje (11) uma manifestação contra os juros altos. O ato ocorre no dia em que é feita a primeira reunião do Comitê de Política Econômica (Copom) e a divulgação do ano da taxa Selic. A manifestação é feita em frente ao Banco Central, sempre no dia da reunião do Copom.

O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, filiado à Força Sindical, Josinaldo José Barros, disse que a ideia é cobrar do governo a redução da taxa de juros que é a maior do mundo.

" Com esta crise e desemprego a única forma de gerar emprego é baixar os juros e baratear o crédito para as pequenas e médias empresas, que pegando o dinheiro com juros baixos investem na produção para poder gerar emprego", explicou.

Veja Também

Comentários