Sindicatos industriais, empresários e trabalhadores debatem alternativas pela manutenção dos incentivos fiscais

Nas duas últimas semanas, mais precisamente nos dias 13 e 20 de fevereiro, os sindicatos industriais dos segmentos do vestuário, calçados, gráfico, construção, cerâmica e extrativo mineral reuniram, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), empresários e trabalhadores para a realização das duas primeiras rodadas dos “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento” com o objetivo de discutir alternativas para a manutenção dos incentivos fiscais e contra a criação do Fundo Estadual de Estabilidade Fiscal, que obrigaria as empresas beneficiadas a contribuírem com 10% do que deixam de pagar de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Na 1ª rodada dos “Encontro Setorial da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, realizada pelo Sindivest/MS, Sindigraf/MS e Sindical/MS, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou aos empresários e trabalhadores da indústria parte da proposta a ser sugerida ao governador Reinaldo Azambuja em resposta à revisão dos incentivos fiscais para o setor e a criação do Fundo Estadual de Estabilidade Fiscal. De acordo com Longen, os industriais teriam a opção de aderir ao Fundo Estadual de Estabilidade Fiscal em troca da renovação, por mais cinco anos, dos incentivos já concedidos.

“Essa proposta foi apresentada ao governador como alternativa para estancar o déficit de arrecadação, que é a principal alegação do Executivo estadual para rever os benefícios já concedidos à indústria. Por meio dela, o empresário que tiver interesse poderá contribuir com esse Fundo sem comprometer suas atividades e compensando os investimentos”, declarou, informando que a sugestão também foi discutida com os secretários estaduais de Governo, Eduardo Riedel, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruck.

Ele foi bastante incisivo ao afirmar que a quebra dos contratos de incentivos já concedidos às indústrias do Estado é “inadmissível” e alertou, ainda, para o cenário de preocupação dos industriais. “Muitos empresários, de diversos segmentos da indústria, já me procuraram bastante temerosos com essa questão da revisão dos incentivos”, ponderou. Representante da indústria de calçados Klin, instalada em Três Lagoas desde 2002, Carlos Alberto Mestriner afirmou que inclusive há possibilidade de demissões em massa porque, com o corte de incentivos, muitas empresas podem fechar as portas.

“São os incentivos que mantém competividade das indústrias. O Governo anterior nos atraiu para Mato Grosso do Sul concedendo grandes incentivos e, não adianta não falar, o empresário olha a conta e essa conta tem que fechar. Se colocar no papel a questão da logística, da mão de obra, tudo que tem um custo. E acabar um trabalho de mais de 15 anos, que envolveu a capacitação de mão de obra, a comunidade de toda a região de Três Lagoas, seria muito triste”, falou o empresário, que também é vice-presidente do Sindicato das

Indústrias de Calçados e do Vestuário de Birigui (SP) e veio da cidade paulista para discutir a questão dos incentivos.

Na mesma linha, o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, apontou o desemprego como principal atenuante da revisão dos incentivos. “O Governo do Estado tem se mostrado sensível às questões do setor da indústria e esperamos que isso continue porque o desemprego é uma realidade que vem batendo à porta das famílias e, juntos, empresário e trabalhador precisam reverter esse quadro”, disse o dirigente sindical depois de apresentar um panorama do segmento no Estado.

Desemprego

Também depois de falar sobre a situação das gráficas sul-mato-grossenses, o presidente do Sindigraf/MS, Julião Gaúna, comentou que, diante da crise, sindicalistas têm atuado para “fazer do limão uma limonada”. “Diante do desemprego, os sindicatos tentam fazer com que o desemprego seja uma coisa que cause impacto positivo, oportunizando a essa mão de obra represada que seja realocada no mercado de trabalho”, declarou.

Presidente do Sindical/MS, João Batista Camargo Filho ressaltou que a pauta de discussão é imprescindível no atual cenário econômico. “Conversar com o empresário neste momento de crise é muito importante diante das dificuldades que temos enfrentado”, reforçou.

Com cartazes demonstrando a preocupação com a perda dos empregos, trabalhadores da indústria também participaram do evento. “A crise política e econômica no Brasil atingiu o limite e o trabalhador não pode ser penalizado, pagar o pato. O sindicato está pronto para participar de qualquer ação no sentido de impedir que empresas fechem as portas”, disse o presidente do Sindicatos dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas do Estado, Leodair Martins Rôa.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Campo Grande e Região, Rinaldo Salomão, destacou ser essencial a discussão promovida pelos empresários. “Não podemos permitir que essa reforma aconteça sem que todos os envolvidos, e que forem afetados por ela, sejam ouvidos”, avaliou.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Correa afirmou que, enquanto presidente da Comissão de Indústria e Desenvolvimento da Casa de Leis, vai assegurar que o empresário tenha participação na discussão para elaborar a reforma. “Sempre que a arrecadação de um Governo cai, tem um setor que é penalizado. Mas já adianto que sou terminantemente contra a quebra dos contratos de incentivo, não podemos permitir essa insegurança jurídica para o empresário e, no que depender de mim, a revisão não será aprovada”, disse o parlamentar.

Como representante da Prefeitura de Campo Grande, o titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, fez um resumo da situação da pasta responsável pela

aprovação dos incentivos às empresas que pretendem se instalar na Capital. “A Sedesc vai trazer novos empresários, mas, antes de tudo, vai fomentar o empresário que já está aqui na cidade”, emendou. A noite da 1ª rodada dos “Encontros Setoriais da Indústira” foi encerrada com a palestra “Empregos e Produção como base da economia”, promovida pelo empresário Reinaldo Espinosa.

2ª Rodada

Ao discursar para o público presente na 2ª rodada dos “Encontro Setorial da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, realizada pelo Sinduscon/MS, Sindicer/MS e Sindiecol, o presidente da Fiems ressaltou a necessidade de união no momento em que empresários e trabalhadores caminham juntos em prol da mesma causa: a manutenção dos empregos e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Mais do que nunca os representantes dos sindicatos laboral e patronal se juntem em prol desse importante segmento da nossa economia, que é a indústria da construção”, disse.

“Os setores estão muito bem organizados discutindo seus problemas, seus interesses, e entendo que os temas aqui abordados são muito relevantes porque, se aplicados, quebram a linha de investimentos, de geração de empregos, e no momento em que o Brasil passa, os empresários e trabalhadores estão unidos e vão continuar juntos para continuar avançando no desenvolvimento de sua cadeia”, emendou Longen, em entrevista após o evento.

Também presente nesta 2ª rodada dos Encontros Setoriais da Indústria, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi, voltou a garantir que qualquer alteração nos incentivos fiscais será amplamente discutida com a indústria. “O Estado não pode perder a credibilidade institucional. Nenhuma reforma será votada no afogadilho, a Assembleia Legislativa ouvirá todas as partes envolvidas, e vai esgotar toda e qualquer discussão necessária. Não existe mais ambiente para qualquer tipo de negociação de tributo”, destacou o parlamentar em nome do Legislativo.

Líderes empresariais

Presidente do Sinduscon/MS, Amarildo Miranda Melo falou da preocupação do segmento com a revisão dos incentivos e também ressaltou o momento de união entre empresários e trabalhadores. “Vemos com muita preocupação essa questão da revisão dos incentivos fiscais porque, ainda, que a ponta da nossa cadeia não receba incentivos, é extremamente temerário porque outros elos são diretamente impactados e isso pode causar mais demissões. Somente em 2016, 7.100 funcionários da construção civil foram desligados no Estado e isso não pode se repetir em 2016”, disse o dirigente sindical, agradecendo a presença dos trabalhadores da indústria no evento.

Já o presidente da Anicer (Associação Nacional da Indústria Cerâmica) e do Sindicer/MS, Natel Henrique Farias de Moraes, alertou para o impacto que o

fim dos incentivos traria para o segmento. “A indústria cerâmica gera emprego em todo Estado, estamos presentes em 61 dos 79 municípios, então, vemos com extrema preocupação a possibilidade de revisão dos incentivos. Foram eles os responsáveis pelo emprego de muitos pais de família de diversas cidade do Estado e isso não pode ser retirado assim, da noite para o dia”, afirmou o presidente.

Edemir Chaim, presidente do Sindiecol (Sindicato das Indústrias Extrativas de Corumbá), pediu ao presidente da Assembleia Legislativa que interceda pelos empresários. “Estamos passando por um momento muito difícil em nosso País e precisamos de união. União dos nossos governantes, da classe empresarial e do trabalhador, porque o empresário não pode ser penalizado porque o Governo não fez a lição de casa”, avaliou o presidente.

Prefeito de Rio Verde, Mário Kruger, veio à Capital para falar sobre as perdas que a revisão dos incentivos pode acarretar ao município. “Sem dúvida a indústria é um setor que contribui muito com o desenvolvimento na cidade por causa do grande parque industrial cerâmico instalado ali, que gera empregos e movimenta nossa economia. Qualquer corte de incentivo neste momento já delicado para o empresário será muito prejudicial”, disse.

Trabalhadores

Para o presidente do Sintracom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Campo Grande), José Abelha Neto, o momento é de união pelo bem trabalhador. “Entendemos que, sem as empresas, não existe o trabalhador, não há geração de emprego. O momento é de estar junto, e impedir que se tenha mais demissões em massa”, afirmou o representante dos trabalhadores da construção civil da Capital, que lotaram o auditório da Casa da Indústria com faixas e cartazes cobrando a manutenção do emprego.

Presidente da Fetricon/MS (Federação dos Trabalhadores na Construção Civil e do Mobiliário e Montagem Industrial), Webergton Sudário da Silva, considerou que a revisão dos incentivos vai gerar demissões. “No momento em que o País está vivendo, o importante é a preservação do emprego, e para isso, precisamos nos unir com os sindicatos patronais. E aumentar tributos vai gerar diretamente o desemprego”, disse.

Após os posicionamentos das lideranças patronais e laborais, a 2ª rodada dos Encontros Setoriais da Indústria foi encerrada com as palestras “Análise Conjuntural do Setor da Construção”, feita pelo economista Luís Fernando Melo Mendes, e “Importância da Cerâmica na Construção”, com o engenheiro-civil Marcus Daniel.

Os eventos

Com a realização dos “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento”, os principais sindicatos das indústrias de Mato Grosso do Sul promovem uma série de debates, ao longo das próximas semanas, sobre as melhores estratégias e alternativas para enfrentar as ameaças ao setor no

Estado em meio à crise econômica. Durante esses eventos, os empresários têm a oportunidade de debater a geração de empregos e o aumento da produção, mantendo a competitividade das suas indústrias, além de discutir temas de interesse de cada segmento, tais como os caminhos para enfrentar os novos desafios, empregos e produção como base da economia, a crise e as ameaças para a indústria e produção e emprego e competitividade em risco.

Ainda serão realizadas mais duas rodadas dos “Encontros Setoriais da Indústria – Compromisso com o Desenvolvimento” nos dias 6 e 13 de março, sempre no período noturno, a partir das 19h30, e no auditório do Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). No dia 6 de março será realizado a 3ª rodada, organizada pelos sindicatos das indústrias metalmecânicas, plásticas e moveleiras.

A 4ª e última rodada dos “Encontros Setoriais da Indústria” está agendada para o próximo dia 13 de março e será realizada pelos sindicatos das indústrias de alimentos e bebidas, frigorífica, panificação e laticínia. Os eventos são organizados pelo Sindivest/MS, Sindigraf/MS, Sindical/MS, Sinduscon/MS, Sindicer/MS, Siams, Simemae/MS, Sindepan/MS, Sindimad/MS, Sicadems, Silems, Sindiplast/MS, Sindiecol e Biosul.

