Sindicatos empresariais do comércio se capacitam para melhor atender o empresariado

Executivos de sindicatos empresariais do comércio e serviços de MS participaram na tarde desta quarta-feira, 12, de capacitação, no eixo "Comunicação", sobre o site sindical. O ministrante foi o representante da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), Marcelo Vital. A plataforma foi desenvolvida pela Confederação para uso dos Sindicatos e Federações, personalizável e com interligação de informações nacionais e locais de interesse.



A capacitação integra o circuito de 2018 de encerramento do Sistema de Excelência em Gestão Sincical - SEGS, realização da Fecomércio MS, em parceria com a CNC. "A comunicação é uma ferramenta fundamental, ainda mais neste momento em que a contribuição não é mais obrigatória e o sindicato precisa mostrar representações e ações que desempenha. E o site sindical é uma ferramenta para facilitar essa interação entre o sindicato e o seu representado, o empresário", resumiu Marcelo.



Nesta quinta-feira, 13/12, executivos e presidentes participam da palestra sobre a atuação da Rede Nacional de Assessorias Legislativas do Sistema CNC – Sesc-Senac (Renalegis). "A Renalegis está sob a coordenação da Assessoria Legislativa da CNC e é, hoje, uma referência de trabalho ético e competente, com atuação junto ao Congresso Nacional pautada em interlocução constante com parlamentares, assessorias, comissões e consultorias, visando o intercâmbio de informações para a defesa de interesses do segmento terciário", explica o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo.



A palestra será proferida pelos consultores da CNC. O assessor legislativo da CNC, Reiner Leite, fala que o encontro vai "permitir uma ampliação do conhecimento das ações desenvolvidas pelo Sistema Comércio na defesa dos interesses nos parlamentos". Felipe Miranda Oliveira (assessor legislativo da CNC) , explica que "no encontro serão debatidos cenários políticos, perspectivas de governabilidade, estratégias de atuação em conjunto, engajamento do meio empresarial, debates de proposições de grande impacto para o Sistema Comércio, além da apresentação de ferramentas que auxiliam na a gestão das informações legislativas.



O encerramento será na sexta-feira, 14/12, quando os sindicatos serão certificados no SEGS, programa que alinha as práticas de gestão sindical empresarial. Além de contribuir para a maturidade de federações e sindicatos o programa capacita líderes e executivos sindicais para melhor atuarem em prol dos interesses das empresas que representam, atualmente com o novo modelo, baseada nos seis eixos de atuação sindical.