Sindicatos convocam greve geral na Catalunha nesta 3ª feira

Importantes sindicatos da Espanha convocaram uma greve geral na Catalunha nesta terça-feira para protestar contra a violência policial ocorrida durante o plebiscito separatista do domingo na região. O sindicato CCOO afirmou que a greve ocorre "para condenar a violência empregada pelas forças de segurança para interromper o plebiscito".

O sindicato também convocou protestos ao meio-dia desta segunda-feira diante de prefeituras por toda a Catalunha. Líder do grupo separatista Omnium, Jordi Cuixart também convocou uma greve geral na Catalunha na terça-feira. Pelo menos 844 pessoas e 33 policiais ficaram feridos, enquanto a polícia espanhola tentava impedir a votação, suspensa pelo Tribunal Constitucional do país. Fonte: Associated Press.

